

يعقوب العوضي



تعود عجلة الدوري الممتاز لكرة اليد إلى الدوران من جديد اليوم، حين يلتقي في الـ 4.30 الفحيحيل برصيد 7 نقاط اليرموك بـ 4 نقاط، ضمن الجولة العاشرة بالقسم الثاني من البطولة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، كما يلتقي حامل اللقب الكويت الذي يمتلك 16 نقطة الصليبخات برصيد 8 نقاط في الـ 6.15 على نفس الصالة، ويلعب القادسية متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة مع السالمية بـ 14 نقطة في الـ 8.00.



في المباراة الأولى يبحث الفحيحيل بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين عن الفوز واقتناص المركز الرابع الذي يحتله العربي برصيد 9 نقاط، لكنه يواجه مشكلة بعدم التعاقد مع محترفين جدد إثر مغادرة حمزة كابلوتي وأنتوني رومي.



وفي المقابل، يسعى اليرموك بقيادة المدرب الوطني خالد الملا إلى الوصول الى النقطة السادسة والابتعاد عن مراكز الهبوط.



وفي مواجهة «الملكي» مع «السماوي» يعول الجهاز الفني للقادسية بقيادة المدرب الصربي بوزو على عدة أسماء، منها عبدالرحمن المزين، وناصر بوخضرا، وباقر خريبط، وحارس المرمى فهد كرم، ومحمد اليحيوح، وفيصل العنزي، وعبدالعزيز سالمين، ومشاري العتيبي، ووليد الجيماز، والحارس فهد صلبوخ، وعيسى البناي وناصر العنزي.



أما السالمية فيقوده المدرب الوطني أحمد فولاذ ويعتمد على كل من بندر الشمري، وفهد الروضان، وفواز يوسف، ومحمد البلوشي، والمحترفين نور الدين ماوا ويحيى زموشي.



الى ذلك تعود منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، ففي الـ 5.00 يلتقي الجهراء (3 نقاط) التضامن (نقطتين)، وخيطان (14 نقطة) الشباب (8 نقاط) في الـ 7.00.