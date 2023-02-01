

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الكويت الدولي للخيل العربية 2023 التي ينظمها مركز الجواد العربي «بيت العرب» بحضور ومشاركة عدد كبير من ملاك الخيل العربية في الكويت وخارج الكويت.



وتشمل الفعاليات البطولة الدولية العاشرة «تصنيف -A» للخيل العربية في الفترة من 1 حتى 4 فبراير والبطولة الدولية للخيل العربية المصرية في الفترة من 16 حتى 18 فبراير.



وفي هذا الصدد، أعربت المدير العام لمركز الجواد العربي ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الشيخة سارة الصباح عن سعادتها البالغة بالجاهزية التامة لإقامة هذه البطولات التي تهدف إلى تشجيع المنافسة الدولية، ودعم عشاق الخيل العربية ومربيها، وإتاحة الفرصة للمربين كافة لإبراز إنتاجهم المحلي المتميز للعالمية، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للمهرجان تسعى جاهدة من خلال أعضائها إلى تطوير العروض والبطولات التي ينظمها ويشرف عليها مركز الجواد العربي بصفته الجهة الرسمية المعنية بحفظ وتوثيق سلالات الخيل العربية، والذي انعكس على مكانة الكويت لدى المنظمات العالمية المختصة بالخيل العربية مثل منظمتي «ايكاهو» و«الواهو» ومنح البطولات التي تنظمها أعلى تصنيف.



بدوره، كشف عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ومسؤول لجنة التسجيل ناصر بورسلي عن مشاركة 298 جوادا في البطولة الدولية العاشرة «تصنيف -A» و211 جوادا في البطولة الدولية للخيل العربية المصرية بإجمالي 509 جياد.