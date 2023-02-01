

هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس أن مواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري زين للدرجة الممتازة صعبة وتنافسية على كلا الفريقين.



وقال عبدالقدوس لـ «الأنباء»: «المباراة لن تكون سهلة بكافة المقاييس، لما يمتلكانه من عناصر متميزة، وتوافر الانسجام المطلوب بين اللاعبين، مما يزيد من صعوبتها، وأعتقد أن الفريق الذي سيكون حاضرا ذهنيا في المباراة ستكون حظوظه أكبر للظفر بنقاطها كاملة»، آملا أن يتوج فريقه جهوده بالفوز على النصر.

وقد خرج الفحيحيل مؤخرا من كأس سمو الأمير بعد خسارته من القادسية في ربع النهائي بركلات الترجيح (4-3)، وقد تحضر جيدا للدوري خلال فترة التوقف التي شهدت إقامة بطولة كأس الخليج الـ 25 وذلك عبر إقامة معسكر تدريبي في مدينة عجمان بالإمارات لمدة أسبوعين، لعب خلاله مباراتين تجريبيتين مع الشارقة والوصل تواليا.