قال استوديو (لايونزجيت) الاثنين إن جعفر جاكسون (26 عاما) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم «مايكل».



وأضاف لايونزجيت في بيان أن «مايكل» يضطلع بمهمة استكشاف «الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب» وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب. وأوضحت أن الفيلم سيتناول «جميع جوانب» حياته وأبرز عروضه التي وضعته على طريق التحول إلى «أيقونة في عالم الموسيقى».



وسيخرج الفيلم أنطوان فوكوا وينتجه جراهام كينج، اللذان قالا إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه.



وقال كينج في بيان صحافي «كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور».