قالت السلطات في مدغشقر إن 30 شخصا لقوا حتفهم فيما لايزال 20 في عداد المفقودين جراء العاصفة المدارية تشينيسو التي تسببت أيضا في نزوح الآلاف.



ووصلت العاصفة إلى اليابسة في 19 يناير، وهي أول عاصفة مدارية تضرب البلاد هذا العام. وعادة ما تتعرض مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي لسلسلة من مثل هذه العواصف كل عام.



وقال المكتب الحكومي لمواجهة المخاطر والكوارث في تقرير صدر في وقت متأخر الاثنين إن ما يقرب من 37 ألف شخص نزحوا جراء العاصفة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد القتلى بلغ 16.



وشهدت مدغشقر أربع عواصف قوية في يناير وفبراير من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 138 شخصا وتشريد نحو 130 ألفا.