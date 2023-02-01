أعلن فلاديمير فاسيلينكو، المتحدث باسم القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن القوات الروسية أحبطت محاولة قوات كييف عبور نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.



وقال فاسيلينكو «حاولت القوات الأوكرانية اليوم مجددا عبور نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون لخلق موطئ قدم لها على الضفة اليسرى وتم إحباطها ولم تنجح محاولة العدو».



وأعلنت وزارة الداخلية في مقاطعة خيرسون في وقت سابق العثور على أسلحة ووثائق عسكرية أوكرانية وشارات نازية لكتيبة «القطاع الأيمن»، تركتها قوات كييف في بلدة أليوشكي في المقاطعة الروسية الجديدة.



الى ذلك، انتقد «الكرملين» امس پولندا ودول البلطيق ووصفها بأنها «عدوانية للغاية»، وقال إنه «من المخزي أن الدول الأوروبية الكبرى لا تضع حدا لها»، واعتبر أن دول البلطيق وپولندا «على استعداد لفعل كل ما يثير المزيد من المواجهة مع روسيا دون التفكير بالعواقب».



على صعيد آخر، قالت وكالة «ريا نوفوستي» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتوقيع اتفاق مع بيلاروسيا بشأن إنشاء مراكز للتدريب المشترك للجيش.



وعن الحرب في أوكرانيا، قال الكرملين إن «القيادة الروسية واثقة من أن قرار بدء العملية العسكرية الخاصة كان صحيحا وضروريا لإنقاذ سكان دونباس».



ميدانيا، أعلن الجيش الروسي امس سيطرته على قرية بلاهوداتني، شمال بلدة باخموت الواقعة شرقا، والتي تشهد منذ فترة معارك طاحنة. وقالت وزارة الدفاع إن «تدابير هجومية ناجحة» مكنت قواتها من «تحرير قرية بلاهوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية»، مستخدمة تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك.



من جهتها، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها دمرت سرية استطلاع كاملة تابعة لمشاة البحرية الروسية، وذلك خلال محاولة الهجوم الروسي للسيطرة على أوغليدار، كما قال الجيش الأوكراني إن قواته دمرت 5 زوارق روسية في نهر دنيبرو في خيرسون.



الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا امس إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة، تزامنا مع اعلان المخابرات العسكرية إنها ستتسلم 105 طائرات استطلاع ألمانية بتمويل من برلين لزيادة دعم قواتها، وأعلنت أنها تطمح لاستعادة شبه جزيرة القرم بحلول الصيف، في حين دعت ليتوانيا دول «الناتو» إلى «تجاوز الخطوط الحمراء» ومنح أوكرانيا طائرات مقاتلة وصواريخ.



وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت «تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوا. يمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي».



وأوضح أن هذه الدبابات ستشمل دبابات «ليوبارد 2» الألمانية و«تشالينجر 2» البريطانية و«إم.1 أبرامز» الأميركية، وأن أوكرانيا «تعتمد بالفعل» على إمدادات دبابات «ليكريك» الفرنسية التي يجري الاتفاق عليها.



وأضاف وزير الخارجية أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب، وقال «نواصل العمل على توسيع عضوية تحالف الدبابات وزيادة مساهمات أولئك الذين قدموا تعهدات بالفعل».



من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن امس أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.



وقال بايدن لصحافيين «سنتحدث» بهذا الشأن، بعدما رد بـ «لا» على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز «أف-16» إلى أوكرانيا.



من جانبه، أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو امس أن فرنسا ستزود أوكرانيا 12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف.



وأوضح لوكورنو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع الـ 12 متوسطة المدى «ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو» الذي أنشأته فرنسا.



هذه المدافع وهي من عيار 155 ملم تركب على شاحنات ويصل مداها إلى 40 كلم، ويمكن تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار، وقال لوكورنو إن الدفعة الجديدة من هاويتزر سيتم تسليمها في الأسابيع القادمة.