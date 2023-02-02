

الدوحة - فريد عبدالباقي



سحبت أمس بجامعة حمد بن خليفة في قطر، قرعة منافسات الدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 الجاري والتي تشهد مشاركة 581 طالبا يمثلون 16 جامعة منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يتنافسون في 6 لعبات هي: كرة القدم، الكرة الطائرة، البادل، تنس الطاولة، ألعاب القوى، السباحة أيضا.

وأكدت اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة برئاسة د.مريم المناعي، جاهزيتها التامة لانطلاق البطولة، مشيرة إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد وصول الفرق المشاركة إلى الدوحة حتى 3 فبراير، حيث يكتمل وصول جميع المشاركين، لتنطلق بعدها المنافسات في أكاديمية أسباير.



من جانبه، أعلن مدير البطولة فيصل المهندي عن إصدار جدول مباريات البطولة في كل المنافســــات ووضعــــــه عبر تطبيـق «9G CC23» الخاصة بالدورة، والذي تم إصداره مؤخرا لمواكبة كل الأخبار والتفاصيل الخاصة بالنسخة التاسعة، موضحا أن التطبيق مجاني عبر الأندرويد ونظام IOS ويمكن تحميله لمتابعة كل التحديثات الخاصة بالدورة.