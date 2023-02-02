

سجل فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج بداية صعبة خلال السباق الافتتاحي في بطولة فورمولا إي الدرعية 2023، حيث واجه الفريق العديد من التحديات في أولى جولتي سباقات الفورمولا إي في السعودية.



وحقق الفريق تقدما إيجابيا خلال التدريبات في الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال عطلة نهاية الأسبوع في مكسيكو سيتي، ولكنه عانى من جولة تصفيات صعبة خلال فترة ما بعد الظهيرة.



وشارك إدواردو مورتارا وماكسيميليان غونتر في المجموعة الأولى، حيث تعرض ماكس لقفل مفاجئ في الإطار الأمامي ما أدى إلى حادث اصطدام عند المنعطف رقم 11 وانتهاء مشاركته بشكل مبكر.

كما تعرض إدواردو لحادث اصطدام في وقت لاحق من الجولة، حيث أدى الدوران البسيط خارج المسار إلى اصطدام السائق السويسري الإيطالي بالحواجز الموجودة خارج المنعطف رقم 16. ولم يتمكن ماكس من المشاركة في السباق بسبب أعمال الصيانة المكثفة، ما جعل من إدواردو السائق الوحيد لفريق مازيراتي إم إس جي ريسينج.

جدير بالذكر ان إدواردو انطلاق من المركز الـ20 ليحقق تقدما فوريا منذ الجولة الأولى، مع مواصلته للأداء المتميز بعد دخول سيارة الأمان لفترة قصيرة، حيث صعد إلى المركز الـ 15 بحلول اللفة الـ 11، ثم تجاوز سيرجيو سيتي كامارا ليصل إلى المركز الـ14 ويستقر خلف ستوفيل فاندورن، بطل العالم.



وتعرض إدواردو لثقب في إطار السيارة خلال اللفة 33 من أصل 39 لفة، ما أجبره على الانسحاب من السباق. ويركز الفريق الآن بشكل كامل على تحسين نتائجه خلال السباق الثاني في الدرعية.



هذا، وقال مدير فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج، جيمس روسيتر: «تتم مواجهة المواقف الصعبة من خلال الأفعال المناسبة، لذا اتحد الفريق وواصل العمل وبذل الجهد رغم التحديات التي واجهها في جولة التصفيات لتحقيق أفضل النتائج.

وقدم الميكانيكيون عملا مذهلا في إصلاح سيارة إدواردو ليتمكن من المشاركة في السباق، وما يزال العمل مستمرا لإصلاح هيكل سيارة ماكس، كما يوجد كثير من الأمور التي علينا إنجازها خلال الليل لتحقيق أهدافنا في السباق التالي. وندخل المنافسات غدا بآمال مرتفعة، وثقة بقدرتنا على الاستفادة من الأخطاء السابقة لإظهار أدائنا الاستثنائي الذي نتميز به».



أما رئيس مازيراتي كورس، جيوفاني سجرو فقال: «لا تزال علامة مازيراتي حديثة العهد في عالم سباقات الفورمولا إي، لذا من الطبيعي بروز بعض التحديات الجديدة، والتي أثق بقدرتنا على تجاوزها بالتأكيد.

ولطالما اشتهرت مازيراتي بسياراتها الديناميكية والمتطورة، لذا بالرغم من عدم تحقيق النتيجة التي كنا نتمناها اليوم إلا أن فريقنا يعمل بجهد للمضي قدما والتركيز على السباق المقبل».