

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبلغا قياسيا بلغ 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) في نافذة انتقالات شتوية محمومة لعام 2023، ما يشكل حوالى ضعف الرقم القياسي سابقا، بحسب خبراء شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي.



وشهد اليوم الاخير الثلاثاء سلسلة من الصفقات في الساعات الأخيرة، حيث سجل تشلسي الذي ينفق بشكل كبير، رقما قياسيا بريطانيا جديدا بالتعاقد مع الأرجنتيني إنسو فرنانديز الفائز بكأس العالم 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو (132 مليون دولار).



وجاء إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 90% من الرقم القياسي السابق (430 مليون جنيه إسترليني في 2018) وثلاثة أضعاف ما كان عليه في النافذة الشتوية السابقة.



كما سجلت أندية الدوري الممتاز رقما قياسيا لصافي نفقات الانتقال خلال النافذة الشتوية بلغت 720 مليون جنيه إسترليني.



وشكل ايضا إنفاق أندية «البريمييرليغ» في اليوم الاخير بقيمة 275 مليون جنيه إسترليني رقما قياسيا جديدا في النافذة الشتوية.



وتخطت أندية الدوري منافسيها الأوروبيين، وشكلت 79% من إجمالي الإنفاق في البطولات الخمس الكبرى خلال هذا الشهر، وهي أعلى نسبة على الاطلاق.



وأعلن نادي توتنهام ضم المدافع الاسباني الدولي بيدرو بورو من سبورتينغ البرتغالي.



فيما انتقل الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الى نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان الفرنسي.



واستعان مان يونايتد بلاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر (28 عاما) بضمه من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.



كما انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو إلى صفوف أرسنال قادما من جاره تشلسي وفق ما أعلنه الناديان اللندنيان.



فرنسا



وفي فرنسا، قررت رابطة محترفي كرة القدم رفض الاستئناف المقدم من باريس سان جرمان بشأن ضمه الدولي المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، وقدم سان جرمان الاربعاء استئنافه أمام الرابطة للمصادقة على وصول زياش، بعد تعثر انتقاله من تشلسي في الدقائق الاخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بسبب التأخر في تقديم الوثائق الإدارية الصحيحة. فيما تعاقد مرسيليا مع المهاجم البرتغالي فيتينيا قادما من براغا البرتغالي.



إسبانيا



وفي إسبانيا، نشط أتلتيكو مدريد وغاب ريال مدريد وبرشلونة، حيث لم يضم العملاقان اي لاعب الى صفوفهما، فيما تعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي مقابل 3 ملايين يورو فقط، بينما غادر الظهير الأيمن الإسباني هكتور بيليرين برشلونة للالتحاق بسبورتينغ البرتغالي.



إيطاليا



بوجود الأندية الايطالية الكبيرة في المنطقة الحمراء من الناحية المالية، لم يجن جنون أندية الدوري الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية، والقضية الرئيسية التي دارت هناك هي تسوية وضع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.



ألمانيا



وفي ألمانيا، نشط بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات وتعاقد مع يان سومر مقابل 8 ملايين يورو، ودالـي بليند (32 عاما) مجانا حتى نهاية الموسم.