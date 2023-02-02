

أعلنت اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي انطلاق المنافسات خلال الفترة من 12 فبراير الجاري حتى 6 أبريل المقبل بمشاركة 15 جهة تعليمية خاصة وحكومية بمشاركة نحو 850 طالبا وطالبة جامعية بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق المشاركة.



واستقرت اللجنة العليا على 7 ألعاب للنسخة الثانية، 4 منها للرجال هي: كرة القدم العشبي رجال وكرة قدم صالات رجال وكرة الطائرة رجال والبادل رجال، و3 ألعاب نسائية هي: كرة القدم داخل الصالات، وكرة الطائرة وكرة السلة، حيث ستقام المنافسات على ملاعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات المشاركة، وسيستضيف مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله منافسات كرة القدم للصالات والحفل الختامي.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي - رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل المقصيد أن النسخة الثانية تأتي طبقا لرؤية الاتحاد المدرسي حول الدور المحوري الذي تلعبه الرياضة في بناء طالب الجامعة والمساهمة في تأهيله بوصفها القاعدة الصحيحة التي تنطلق منها مواهب الطلاب الواعدة والقادرة على رفع راية الجامعات في المحافل الرياضية، مضيفا: «النسخة الأولى شهدت إشادة كبيرة من قبل القيادة السياسة، ووضعت على عاتقنا ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل من اجل تطوير الدورة لتحقيق أهدافها، وعليه فجميع اللجان تسابق الزمن من اجل الانتهاء من كل أعمالها قبل الموعد المحدد للانطلاق من الجانب الفني والجانب الإداري».



بدوره، أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد - نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون الفنية د.سليمان حاجي إلى أن اللجنة بصدد الانتهاء من جدول المسابقات بعد اعتماد الفرق المشاركة، مضيفا: «عند وضع الجداول والملاعب تمت مراعاة مواعيد الإجازات، خاصة أن شهر فبراير يشهد الاحتفالات بالأعياد الوطنية، بالإضافة إلى أن اللجنة استمعت الى ملاحظات الأجهزة الإدارية ومشرفي الفرق المشاركة، وتم الأخذ بها من اجل توفير البيئة الصحية المناسبة للجميع لتحقيق نجاح الدورة».