

جدد نيوكاسل فوزه على ضيفه ساوثمبتون عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 47 عاما.



وفرض لاعب الوسط شون لونغستاف نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 5و21، وقلص المهاجم الاسكتلندي تشي آدامز الفارق (29). وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي برونو غيمارايش في الدقيقة 82 بسبب تدخل قوي على المهاجم صامويل إيدوزي، وكان نيوكاسل فاز 1-0 ذهابا الثلاثاء الماضي. وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها نيوكاسل المباراة النهائية للمسابقة بعد الاولى عام 1976 عندما خسر امام مان سيتي 1-2. ويلتقي نيوكاسل في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 26 فبراير المقبل مع مان يونايتد او نوتنغهام فوريست اللذين يلتقيان غدا إيابا في مانشستر (3-0 ذهابا).



ويمني نيوكاسل النفس بإحراز لقبه الأول منذ تتويجه بكأس الاتحاد الانجليزي عام 1955 وكان السادس له في المسابقة، علما أن المباراة النهائية المحلية الأخيرة له كانت عام 1999 عندما سقط امام مان يونايتد. ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري المتوج بلقبه 4 مرات اعوام 1905 و1907 و1909 و1927.