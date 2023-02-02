قتل ثمانية عسكريين سوريين امس في قصف مدفعي نفذته هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد عن «استهداف فوج المدفعية في هيئة تحرير الشام مقرا للقوات السورية قرب بلدة كفروما في ريف إدلب الجنوبي»، ما أسفر عن مقتل «ثمانية عسكريين، أحدهم برتبة رائد».



وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذا على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية.



وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس» إن الفصيل المسلح «يصعد منذ نهاية العام الماضي من وتيرة عملياته ضد القوات السورية في إدلب في محاولة لاكتساب حاضنة شعبية في ظل مؤشرات حول تقارب تركي مع النظام» يثير مخاوف السكان.



ويقيم في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب ومحيطها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين الذين فروا أو تم إجلاؤهم من محافظات أخرى على وقع هجمات للقوات السورية.