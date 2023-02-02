أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الثلاثاء عن شكره العميق لقادة الدول الخليجية على ثقتهم الكبيرة التي أولوها له لقيادة دفة الأمانة العامة لمجلس التعاون.



كما أعرب البديوي في تصريح له عن اعتزازه بالعمل مع أسرة الأمانة العامة لتحقيق الأهداف المرجوة خليجيا «وتعزيز المسيرة المباركة تنفيذا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون».



وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد أقامت في مقرها بمدينة الرياض امس حفل استقبال للأمين العام المعين لمجلس التعاون جاسم البديوي، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون، حيث من المقرر ان يباشر البديوي مهام منصبه في الأول من شهر فبراير.