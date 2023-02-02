بحثت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز مع وزير البلدية القطري د.عبدالله السبيعي ووزير المواصلات القطري جاسم السليطي كل على حدة في العاصمة القطرية الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفي مجالات متخصصة.



وقالت الوزيرة بوقماز في اتصال هاتفي مع «كونا» إنها استعرضت خلال اجتماعها مع الوزير السليطي بالعاصمة القطرية العلاقات الثنائية في مجالات المواصلات وخدمات النقل والبنية التحتية المرتبطة بها والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.



وأضافت أنها اجتمعت مع وزير البلدية القطري، حيث جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الأشغال العامة والبنية التحتية والطرق والتخطيط العمراني.



وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين دولتي الكويت وقطر في مجال تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات والأبحاث الميدانية في هذا الخصوص.



وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع سبل تعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.