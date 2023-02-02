عقد الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي على المستوى الوزاري بين الكويت والمملكة المتحدة مارس المقبل



التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد بحضور سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بدر العوضي ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن والتي تتزامن مع مرور الذكرى الـ70 لإنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.



جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كل المجالات.



وبحث نائب وزير الخارجية في هذا اللقاء التحضيرات لعدد من الاستحقاقات المقبلة والتي من بينها ترتيبات عقد أعمال الجولة الـ19 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية ـ البريطانية المقرر أن تستضيفها الكويت خلال شهر فبراير الجاري والتمهيد لعقد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي على المستوى الوزاري بين الكويت والمملكة المتحدة في شهر مارس المقبل.



وعلى صعيد القضايا الدولية بحث نائب وزير الخارجية مع الجانب البريطاني تكثيف التعاون في مجال العمل الدولي متعدد الأطراف وآخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا ومن بينها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة سبل التعاون فيما يتصل بمسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.