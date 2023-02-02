انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران في تقرير سري بحسب «رويترز» امس لإجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو.



وورد في التقرير إلى الدول الأعضاء «رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قلق من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقا بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا».



وأكدت الوكالة أن الأنشطة في منشأة فوردو تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طهران.



من جهة اخرى، أطلقت مئات الشخصيات الدولية امس نداء مشتركا لتقديم دعم «ثابت» للإيرانيين الذين يحتجون على النظام في بلدهم ويتحدون القمع.



وجاء في النداء الذي نشرته منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية غير الحكومية أن «انتصار الحرية في إيران يمكن أن يعيد إحياء الموجة الديموقراطية العالمية التي كانت قوية جدا في نهاية القرن العشرين، لكنها ضعفت في مواجهة الهجمة الاستبدادية المضادة».



والبيان الذي وقعته 480 شخصية، من بينها الكاتبة البيلاروسية الحائزة جائزة نوبل سفيتلانا أليكسييفيتش ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والممثل ريتشارد غير، يؤكد أن المحتجين «يستحقون دعما ثابتا من محبي الحرية في العالم».



وأضاف البيان أن انتصارهم «سيعني التحرر من نظام ينكر الانتخابات الحرة وحرية التعبير وسيادة القانون العادلة والحرية الشخصية في مجالات بسيطة مثل اختيار الملابس».



وتؤكد الدعوة أيضا على أن «إنهاء نظام ايران المعادي للنساء سيشكل نقطة تحول عالمية في المسيرة الطويلة نحو عالم تعامل فيه المرأة على قدم المساواة».