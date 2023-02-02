أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة عن تنفيذ مشروع مصرف (عموم الإطعام) بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري في تصريح لـ «كونا» إن مشروع مصرف «عموم الإطعام» يهدف إلى توفير الطعام والمواد التموينية الغذائية الأساسية للأسر المتعففة، وذلك عبر توزيع كوبونات مشتريات على 1500 أسرة بواقع عدد 2 كوبون للأسرة بقيمة 50 دينارا لكل كوبون. وأضاف الأنصاري أن المشروع يجسد التعاون الاستراتيجي بين الأمانة العامة للأوقاف والبنك الكويتي للطعام والإغاثة من أجل مد يد العون للأسر المتعففة، مبينا أن مشروع مصرف (عموم الإطعام) يأتي استكمالا للدور الخيري الريادي للبنك في مساعدة المحتاجين والمتعففين داخل الكويت. وأوضح أن الأمانة العامة للأوقاف لا تألو جهدا في دعم كل الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي يقوم بها البنك الكويتي للطعام والإغاثة لخدمة المجتمع الكويتي، مشيدا بجهودها في تسهيل جميع السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية، ليعود نفعها وخيرها على كل شرائح المجتمع. وأكد الأنصاري أن مشروع مصرف (عموم الاطعام) يهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، موضحا أن مشروع مصرف عموم الإطعام يحمل رسالة سامية وصادقة تهدف إلى إعانة الأسر المتعففة.



ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.