عبدالعزيز الفضلي



‏قدم الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية بالتكليف م.سعد المطيري استقالته إلى وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان. وقال المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن قرار الاستقالة جاء برغبة منه، وانه لم تمارس عليه أي ضغوط، مشيدا في الوقت نفسه بوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وجميع زملائه الوكلاء والمديرين والمسؤولين والعاملين في الوزارة على تعاونهم معه طوال فترة عمله في الوزارة. وأضاف أنه قدم استقالته للوكيل وليس للوزير حسب التسلسل الوظيفي، مؤكدا أنه لا رجعة فيها، كما أن ذلك يعد إعطاء فرصة للشباب لأخذ فرصتهم لخدمة المنظومة التربوية، متمنيا التوفيق للجميع.