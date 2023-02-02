أعلن مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عن انضمام راندال ثاكر إلى فريقه البحثي في واشنطن، كزميل أبحاث غير مقيم. وقال المركز في بيان صحافي إن ثاكر طالب ماجستير في جامعة سيراكيوز، مدرسة ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة Maxwell School of Citizenship & Public Affairs.



وهو يعمل هناك معيدا بها، ولديه خبرة في أبحاث ودراسات بلاد الشام والتنظيمات السياسية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى التنمية السياسية الدولية.



وبهذه المناسبة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس عبدالعزيز العنجري: «إن المركز يهدف إلى توسيع القدرات البحثية داخل الكويت وخارجها»، مشيرا إلى أن انضمام ثاكر سيعزز من هذا التوجه ويساهم في تحقيق أهداف المركز.



وأضاف: «نحتاج إلى مزيد من البحوث المستقلة التي تستند إلى الحقائق، خاصة مع وجود وفرة بمقالات الرأي التي لا تهتم كثيرا بالبحث عن الحقيقة».



من جانبه، قال راندال ثاكر: «إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى مركز ريكونسنس وأعتقد أنه واحد من أفضل المؤسسات البحثية المستقلة النشطة من منطقة الخليج في الوقت الحالي». وأضاف: «إنه من دواعي الشرف أن تتاح لي الفرصة لتوسيع نطاق عملي بحثي وأن أتواصل من خلالهم مع جمهور عربي خليجي. وأتطلع إلى تزويد القراء بدراسات وأبحاث عالية الجودة تعتمد على الحقائق».