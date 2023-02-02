عقدت لجنة المهن الهندسية اجتماعها أمس برئاسة م.فرح الرومي، حيث ناقشت موضوع تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية.



وعقب الاجتماع قالت م.الرومي انه تم التطرق للعديد من الأسئلة المتعلقة بفئات تصنيف مقاولي البناء واشتراطات كل فئة وعلاقة تصنيف البلدية للشركات مع التصنيف لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وآلية تجديد تصنيفات الشركات المسجلة في برنامج المقاولين دوريا وكيفية التعامل مع الشكاوى المقدمة من المالك ضد شركات المقاولات.



وأضافت أنه تم بحث دور الإدارات المعنية في البلدية بجميع أفرع المحافظات وآلية عملها، لافتة إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بلائحة المقاولين الصادرة بالقرار رقم 161/ 2009 تمهيدا لمراجعتها وتحديثها إن تطلب الأمر.



وأشارت إلى أن اللجنة أبقت الموضوع على جدول الأعمال نظرا لحرصها على توسيع المناقشات حول هذا الأمر والذي يحتاج إلى مزيد من التنظيم.



من جانب آخر، سجلت مقررة اللجنة م.منيرة الأمير امتناعها عن النقاش والتصويت منعا لاختراق نصوص تعارض المصالح للمادة 20 من قانون البلدية 33/ 2016.