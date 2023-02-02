محمد راتب



صرح رئيس مجلس الإدارة في جمعية الفحيحيل التعاونية عاصي العسيلان بأنه تم افتتاح مهرجان المنتجات الوطنية في منطقة الفحيحيل برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.



وأفاد العسيلان بأن المهرجان ضم مجموعة من منتجات عدد من المزارع والمنتجين المحليين، وتأتي إقامة هذا المهرجان دعما للمنتجات الوطنية وتعريفا للمواطنين والمقيمين بها تشجيعا لهم على شرائها ودعمها. وأكد استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة المنتج الوطني، مبينا أن مشاركة الجمعية في المعرض جاءت بهدف دعم المنتج الكويتي الذي أثبت جودته ومنافسته القوية في السوق المحلي، وما شاهده من قبول وحضور للمستهلك الكويتي على المساهمة في الشراء يدعو للفخر ويجعلنا أكثر حرصا على دعم المنتج المحلي.