نظمت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني يوما صحيا لموظفيها، وذلك بالتعاون مع شركة وربة للتجهيزات الطبية، إحدى أبرز شركات توزيع الأدوية وتجهيز المستشفيات في الكويت، بالإضافة الى طاقم طبي من وزارة الصحة والتي قدمت مجموعة من الفحوصات والتحاليل المخبرية للموظفين وتضمنت: فحص الوظائف الحيوية للجسم (ضغط الدم ـ النبض ـ الحرارة ـ نسبة الأكسجين)، وفحص جلوكوز الدم (السكري).



وكانت إدارة الشركة قد عممت مسبقا على جميع الموظفين في المجموعة موعد حضور ممثلي شركة وربة إلى صالة عرض سيارات سوبارو من الساعة 9:30 صباحا ولغاية الساعة 2:30 عصرا وعلى ضرورة حضور الراغبين بإجراء الفحوصات صائمين لمدة لا تقل عن 9-12 ساعة من أجل فحص السكري.



وقد قام موظفو الشركة وبعض العملاء خلال زيارتهم للمعرض بإجراء الفحوصات المذكورة أعلاه مجانا على يد أخصائيين من وزارة الصحة ومن شركة وربة للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى فحص نسبة الأوكسجين في الدم.



وبهذه المناسبة، صرح عبدالله دشتي مدير إدارة الموارد البشرية في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، أنه ومن ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة الذي يركز على سلامة وصحة موظفيها، قامت الشركة بتنظيم هذا اليوم الصحي الذي يتاح فيه للموظفين الاطمئنان على صحتهم وإلى التعرف على الأجهزة الحديثة للفحص المنزلي التي تمكنهم من متابعة الوظائف الحيوية لأجسامهم ومعدلات السكر ومستوى ضغط الدم وغيره، شاكرا شركة وربة للتجهيزات الطبية ووزارة الصحة على هذه اللفتة وعلى هذا اليوم الصحي الذي كان ناجحا بكل المقاييس.