

ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أعلن بنك الخليج عن مشاركته كراع رئيسي لمعرض «قوت ماركت»، أكبر منصة محلية تجمع بين الطاقات والمواهب من المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في مكان واحد، وذلك يومي 4 و18 فبراير الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بموقعه المميز على شاطئ الخليج العربي.



ويعود معرض «قوت ماركت» بحلته الجديدة لاستئناف نجاحاته، في ظل توقعات بمشاركات واسعة من العارضين والجمهور والرعاة، لاسيما أن انطلاقة المعرض هذا العام في موقع ثقافي مميز، وتوقيت أكثر من رائع في شهر الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية لجين القناعي: يسعدنا تجديد شراكتنا مع «قوت ماركت» بحلته الجديدة، ليستكمل دوره الرائع في دعم الشباب والمنتجين من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ولفتت إلى أن «قوت ماركت» يعد فرصة مثالية للجمع ما بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات من ناحية، والاستماع إلى آراء ومقترحات الجمهور، الأمر الذي يساهم في تطوير تلك القطاعات، ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.



ولفتت إلى أن بنك الخليج يعتزم المشاركة بجناح مميز هذا العام في النسخة الجديدة من «قوت ماركت»، سواء من حيث التصميم أو الفعاليات التي سيوفرها للجمهور، ما يجعل من زيارتهم للمعرض ولجناح البنك تجربة مميزة.



وذكرت أن المعرض بموقعه المميز في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على شاطئ الخليج يمثل فرصة لقضاء يوم مميز، والاطلاع على إنتاج نخبة مميزة من المبادرين والمصنعين للمواد الغذائية والحرفيين، والاستمتاع بالتنوع الكبير في الطعام الذي يزخر به المجتمع الكويتي.



وأضافت: نسعى إلى تمكين المبادرين، والحرفيين، والطهاة، وغيرهم من الباحثين عن منفذ إبداعي، لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم في ظل أجواء مميزة، توفر لهم فرصة التواصل السهل والمرن مع الجمهور.