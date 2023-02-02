قالت وسائل إعلام أميركية إن نيكي هايلي السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية سابقا، تخطط للإعلان عن ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في 2024، لتكون بذلك أول منافس جمهوري معلن للرئيس الاسبق دونالد ترامب في وقت أبطأ فيه المرشحون المحتملون الآخرون تحركاتهم في هذا الاتجاه.



ويمكن أن تطلق هايلي مقطع فيديو يشير إلى قرارها قريبا، وهي استراتيجية، كما وصفها العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطط تهدف إلى زيادة الحضور والحماس من أجل حدث إعلان شخصي في الأسابيع المقبلة.



وتخطط هايلي للإعلان رسميا عن ترشحها في تشارلستون في 15 فبراير الجاري، وفقا لمصادر تم إطلاعها على الخطط، وهو تاريخ تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة صحيفة Post and Courier في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.



وألمحت هايلي في وقت سابق لإمكانية ترشحها للرئاسة، حيث قالت في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» الاخبارية: «نحن بحاجة للذهاب في مسار جديد. وهل يمكنني أن أكون ذلك القائد؟ نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أكون ذلك القائد».



وهايلي التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة ترامب، انتقدته مرات عدة. كما أنها كانت حاكمة لولاية ساوث كارولينا من 2011 إلى 2017 وكانت عضوا في مجلس النواب بالولاية.



ويعود قرار هايلي بالدخول إلى السباق الرئاسي إلى الإستراتيجية الأكثر حذرا التي اعتمدها معظم المرشحين المحتملين الآخرين الذين قرروا أنه لا داعي للإسراع في استعداداتهم.



وقال مستشارو هؤلاء الجمهوريين الذين تحدث كثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن هناك حذرا من أن يصبحوا هدفا مبكرا للرئيس السابق دونالد ترامب.



من جانب آخر، قامت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بتفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.



وقال المحامي بوب باور إن عملية التفتيش حظيت «بدعم وتعاون تام من الرئيس» عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق بمنزله في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.



ويؤكد محامو بايدن أنه احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد».