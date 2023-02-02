

ما أبرز الأخطاء التي يرتكبها البعض عند غسل الوجه؟



يعد التقشير المفرط والغسل بالماء الشديد السخونة واستخدام الكثير من المناديل التي تستخدم لمرة واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند غسل وجوههم، إذ يمكن أن تدمر هذه التقنيات الحاجز الطبيعي لبشرتك وتجففها وتسد المسام. وهنا ابرز ما يجب تجنبه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظافة وجوهنا.



توقف عن الفرك: خطأ شائع آخر يرتكبه الناس هو تنظيف بشرتهم بشكل مفرط. على الرغم من أن التقشير سيزيل خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ ما يساعد على جعل البشرة تبدو خالية من العيوب، إلا أنه سيزيل أيضا الخلايا السليمة من الجلد، وفقا للخبراء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهيج، تماما مثل الالتزام بنظام شديد التعقيد. كما «يعتقد أن مناشف الوجه المصنوعة من الألياف الدقيقة ألطف على البشرة، وتساعد على التقشير لمن لديهم بشرة حساسة، لذلك قد يكون مفيدا لك أن تضعي المكياج للمساعدة في إزالته في نهاية اليوم».



الماء الساخن: إذا كنت تستخدمين الماء الساخن، فقد ترغبين في خفض درجة الحرارة قليلا، اذ يمكن أن يؤدي استخدام الماء الشديد السخونة أو البرودة إلى جفاف الجلد بشكل مفرط، وهذا بدوره يمكن أن يتسبب في زيادة إفراز الدهن ما يجعلها دهنية، ونتيجة لذلك، تصبح متقطعة. وقالت دارامشي: «يجب أن يكون الماء دافئا، وغالبا ما يستخدم الناس الماء الساخن أو البارد جدا. إذا كان الماء شديد السخونة، يمكن أن يتلف الجلد، ويمكن أن يسبب احمرارا ويجفف الجلد، كما أنه يضر بحاجز الجلد». فالماء الفاتر هو التوازن السعيد لغسل وجهك، بحسب الخبراء.



تخلص من المناديل: يمكن أن تكون مناديل الوجه سهلة الاستخدام لأنها تمسح وجهك نظيفا على ما يبدو في ثوان، لكن خبراء الجلد ليسوا من المعجبين بهذا المنتج الذي يباع مقابل أجر ضئيل، إذ يمكن أن تكون هذه المناديل جيدة في إزالة المكياج، لكنها ليست مصممة لتستخدم لغسل وجهك يوميا.



المنتج الزائد: من استخدام أقنعة (ماسك) للوجه بالفحم إلى ترطيب وجهك بالفازلين، تزخر وسائل التواصل الاجتماعي بنصائح لتنظيف البشرة، لكن اتباع هذه الاتجاهات قد لا يكون أفضل طريقة للحفاظ على التوهج الصحي. ويحذر أطباء الأمراض الجلدية من أن اتخاذ العديد من الخطوات، مع العديد من المواد الكيميائية المختلفة، يمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية، ما يجعلها متقرحة وجافة. ومجرد أن شخصا مشهورا أوصى بمنتج ما لا يعني أنه سيكون مناسبا لبشرتك.

المصدر: «ديلي ميل»