طارق العلي: العمل «مودرن» ويحمل إسقاطات كوميدية راقية

كمر: المسلسل يشبه فريق كرة قدم يضم نجوماً بمعنى الكلمة

محمود الدوايمة: طارق العلي نجم جميل وصاحب تجربة كبيرة

الرميثي: حلم أن أمثل مع العلي وشاهدت كرم الكويتيين من خلاله

ميثا: أعشق الكوميديا لأنني بدأت بها وميس كمر حبيبة قلبي

فارس: الكتابة الجماعية تمتاز بتنوع الأفكار وتحتاج إلى تركيز

ياسر العيلة

من الأعمال الكوميدية المتوقع لها المنافسة بقوة خلال شهر رمضان المقبل مسلسل «فنطاس»، إنتاج شركة فروغي، والعمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي، من تأليف ورشة كتابة تضم الكاتب عيسى العلوي وأحمد فارس وعبدالله بالعيس، وإخراج المخرج الأردني الكبير محمود الدوايمة، وبطولة النجم الكبير طارق العلي، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي مثل مدحت تيخا من مصر وميس كمر من العراق وخليل الرميثي من البحرين وميثا محمد من الإمارات، بالإضافة إلى عدد من نجوم الكويت. «الأنباء» تواجدت في كواليس العمل والتقت نجومه ومخرجه الذين تحدثوا معنا على النحو التالي:

في البداية، قال نجم العمل د.طارق العلي: مسلسل «فنطاس» واحد من الأعمال التي نقدمها سنويا من خلال شركة «فروغي» مع أخوي المنتج عيسى العلوي، وأتمنى أن نقدم عملا يسعد المشاهدين بعد الذي قدمناه في رمضان قبل الماضي وهو مسلسل «غريب»، والحلو في «فنطاس» أنه مودرن، ونقدم من خلاله توليفة جميلة من النجوم من مختلف الدول مثل ميس كمر من العراق وخليل الرميثي من البحرين وميثا محمد من الإمارات ومن الكويت أمير مطر وفيصل السعد، والأطفال علي العلوي وعلي محسن، بالإضافة الى ضيوف شرف، ويشاركنا البطولة النجم المصري مدحت تيخا، وإن شاء الله «يستأنس» الجمهور بالعمل في شهر رمضان المقبل.



وعن وجود كل هؤلاء النجوم بالإضافة للمخرج وجميعهم من جنسيات مختلفة وهل هذا يعني ان «فنطاس» يعتبر عملا عربيا خليجيا مشتركا؟ أجاب: مخرج العمل محمود الدوايمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وأحد مؤلفي العمل أحمد فارس من مصر، فكما ترى هم خلطة وتشكيلة جميلة أشبه بالجامعة العربية، ونتمنى ان نقدم عملا يحظى بإعجاب الجمهور، مشيرا إلى انه يجسد في العمل شخصية «فنطاس» الحريص ماديا والذي يدخل في العديد من المواقف مع نسيبه خليل الرميثي والفنان مدحت تيخا وأمير مطر.

وختم العلي: هناك بعض الإسقاطات بشكل كوميدي راق.



أما الفنانة ميس كمر فقالت: هذه ثاني تجربة درامية لي مع النجم الكبير طارق العلي، وشهادتي فيه مجروحة، وحبي واحترامي لشركة «فروغي» كبير جدا، حيث قدمت معهم أعمالا مهمة سواء على مستوى المسرح أو التلفزيون، رافضة الحديث عن تفاصيل دورها. وقالت: لا أحب أن أحرق متعة المشاهدة على الجمهور، لكن أقول اننا نشاهد مدربا لفريق كرة القدم «يسوي» تشكيلة جميلة من اللاعبين، وهذا ما قامت به شركة «فروغي» في هذا العمل، بحيث يضم نجوما بمعنى الكلمة على رأسهم د.طارق العلي والنجم المصري المحبوب مدحت تيخا، وشهادتي فيه مجروحة، وأيضا معنا من الإمارات ميثا محمد، ومن البحرين خليل الرميثي، بالإضافة الى النجم شهاب حاجية وعدد من الفنانين الشباب، ونقدم من خلال العمل قصة اجتماعية حلوة لا تخلو من المواقف الإنسانية.



وحول فوز منتخب العراق ببطولة كأس الخليج رقم 25 التي أقيمت مؤخرا بالبصرة، ردت: بالفعل نجوم العراق فرحونا، وأقول ألف مبروك لكل المنتخبات التي شاركت بالبطولة، والأحلى من هذا الفوز ان إخواننا الخليجيين فازوا بقلوبنا، فهذا بيتهم ومكانهم، وكم حلو لم الشمل بين الاخوة والأصدقاء فهذا هو الفوز الأكبر.



بدوره، قال المخرج محمود الدوايمة: «فنطاس» هي التجربة الثانية لي مع النجم طارق العلي عقب مسلسل «حريم طارق» الذي عرض في رمضان الماضي، فالتجربتان مختلفتان، والعمل يعتمد على كوميديا الموقف من خلال الأحداث اليومية، ويحتوي على العديد من الإسقاطات الاجتماعية من واقع الحياة التي يمر بها اي إنسان.



وعن التعاون مع نجم بقيمة طارق العلي، أوضح: جميل جدا، فهو فنان كبير صاحب تجربة قوية، وملتزم وسريع البديهة.



وبسؤاله عن وجود نخبة متنوعة من فناني الوطن العربي، قال: عندما يكون في العمل هذا التنوع من الفنانين وكل واحد منهم له جمهوره في بلده فهذا يحمل المخرج مسؤولية تقديم مسلسل متكامل لأن البقعة الجغرافية للمشاهدة بالتأكيد ستزيد من خلال هؤلاء النجوم.



بينما قال الفنان البحريني خليل الرميثي: سعيد جدا بأن أخوض هذه التجربة مع هرم ونجم عربي وخليجي كبير وهو د.طارق العلي كونه صاحب مدرسة خاصة في الكوميديا، وكان حلما من أحلامي أن أمثل أمامه، والتعامل معه من أجمل ما يكون هو والمنتج عيسى العلوي، وأتمنى أن ينال مسلسل «فنطاس» إعجاب الجمهور، فهو عمل اجتماعي كوميدي بقيادة المخرج محمود الدوايمة، وبمشاركة نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي، كاشفا عن دوره: أجسد شخصية نسيب فنطاس (طارق العلي) وتحدث بيننا مقالب ومواقف كوميدية وكل يوم عندنا مشروع جديد، وللأمانة الجماعة في شركة «فروغي» الجهة المنتجة بذلوا مجهودا كبيرا على العمل ووفروا له ميزانية ضخمة، ولهم كل الشكر لما قدموه لنا كفنانين مشاركين، لافتا إلى ان علاقة الحب الكبيرة التي تشهدها كواليس المسلسل بين الفنانين بالتأكيد ستنعكس على الشاشة عند الجمهور.



وحرص الرميثي على توجيه كلمة شكر للنجم طارق العلي في ختام حديثه، قائلا: انا لن أتحدث عنه كفنان ولكن أود التحدث عنه كإنسان وكان بخاطري ان تتاح لي الفرصة لأقول كلمة في حقه، فأنا عندما أشارك الفنان طارق العلي في بطولة عمل وأثناء التصوير لا يبخل علي بالنصيحة والتوجيه ويشجعني ويحمسني فهذا دليل على المعدن النفيس لهذا النجم بخلاف ان كرم أهل الكويت شاهدته في طارق العلي.



وتحدثت الفنانة الإماراتية ميثا محمد، قائلة: يعتبر «فنطاس» أول تجربة درامية لي في الكويت وسبق ان قدمت مع النجم طارق العلي أكثر من عمل، وأجسد شخصية أخت «فنطاس» التي تعيش معه في البيت، وهي زوجة خليل الرميثي التي تحبه، مستدركة: بدايتي كانت كوميدية وأرى ان الكوميديا أسهل بكثير من الدراما لأنني أكون فيها على طبيعتي، مؤكدة ان علاقتها في الكواليس مع النجمة ميساء كمر طيبة، وقالت: هي حبيبة قلبي وتربطني بها صداقة قوية منذ 5 أعوام.



فيما قال أحمد فارس أحد كتاب العمل: قصة «فنطاس» للمنتج عيسى العلوي الذي أوجه له الشكر من خلالكم على ثقته بي هو ود.طارق العلي، وتم تجهيز ورشة كتابة لهذا العمل شاركني فيها المنتج عيسى العلوي والكاتب عبدالله بالعيس، مضيفا: الكتابة الجماعية من خلال الورشة تتميز بتنوع الأفكار، وقصة المسلسل باختصار تدور حول شخص يدعى «فنطاس» وهو رجل حريص جدا في التعامل مع النقود، وبسبب هذا الحرص تحدث مع أسرته العديد من المشاكل.



وحول كتابة عمل يضم نجوما من مختلف الدول، رد فارس: بالتأكيد الأمر لم يكن سهلا، فالكتابة لنجم بحجم د.طارق العلي ووجود هذا الكم من النجوم احتاج من ورشة الكتابة إلى تركيز شديد، ونتمنى ان ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه.





