

يحيى حميدان



تعاقدت إدارة نادي التضامن مع الظهير الأيسر محمد صفر في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف الموسم لتعزيز صفوف فريق الكرة بالنادي، وذلك في اليوم الأخير (أول من أمس) من فترة الانتقالات الشتوية.



ويعتبر صفر بديلا لعزيز نصاري الذي عاد لفريقه القادسية في يناير الماضي. وسبق لصفر أن مثل العربي وكاظمة ولعب في صفوف المنتخبات الوطنية.



هذا، وانتهت مباراة التضامن الودية مع خيطان بالتعادل السلبي. ولم يشارك صفر في اللقاء لحاجته لمزيد من التدريبات والانسجام. ولعب خيطان بصورة أفضل، رغم غياب محترفيه الأردني خالد عصام والبرازيلي وليام كورديرو.