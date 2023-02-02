

مبارك الخالدي والدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه إدارة نادي الجهراء إلى طلب البطاقة الدولية للمحترف القطري عبدالكريم حسن من «فيفا» المنتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعد أن قام الجهاز الإداري في الفريق بقيد اللاعب في كشوفات النادي لدى اتحاد كرة القدم الكويتي الذي قام بدوره بطلب البطاقة الدولية للاعب من ناديه السابق السد القطري، والذي رفض الاستجابة للمحاولات الحثيثة التي بذلها المسؤولون تجنبا لتصعيد الموقف.



ومن المتوقع أن تقوم «فيفا» بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب ريثما تنظر في الملف المعروض أمامها بشأن الخلاف القانوني بين ناديي الجهراء والسد واللاعب.



ووفقا لما أكد عليه محامي اللاعب في آخر تصريح له بأنه لو رفض السد إرسال بطاقة اللاعب ستتم مخاطبة «فيفا»، لإرسال بطاقة مؤقتة خلال 48 ساعة، لكي يتمكن من المشاركة مع الجهراء لحين البت في النزاع بين الأطراف الثلاثة.



من جانبه، صعد السد من أزمته مع لاعبه السابق عبدالكريم حسن، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث رفض النادي الحلول الودية لحل الأزمة، بل أحال ملف اللاعب إلى الشؤون القانونية في النادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.