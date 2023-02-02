

عبدالعزيز جاسم



تعادل السالمية مع الساحل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد علي صباح السالم، ضمن الجولة 12 من دوري زين الممتاز، وبهذا التعادل ارتقى السماوي للمركز الخامس مؤقتا برصيد 15 نقطة، فيما بقي «أبناء أبوحليفة» بالمركز الأخير برصيد 9 نقاط.



وفي الشوط الأول، كان السالمية هو الأفضل وحاول الوصول لمرمى الساحل في أكثر من مرة عن طريق لاعبه الكولومبي كارلوس اندريس الذي افتقد للمسة الأخيرة في أكثر من كرة، بينما اعتمد «أبناء أبوحليفة» على الهجمات المرتدة عن طريق فيصل عجب وضاري الرقم وجيوفاني سيلفا لكن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح.وجاءت أولى الفرص الخطرة للساحل في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لحمزة بن عبده مرت بجانب القائم، وقبل نهاية الشوط بلحظات تمكن حارس «أبناء أبوحليفة» المجدلي من التصدي لانفراد خميس.



وفي الشوط الثاني، لم تمض سوى 7 دقائق حتى تمكن عذبي شهاب من تسجيل هدف جميل من تسديدة سكنت الزاوية اليمنى للحارس المجدلي (52).



وبعد الهدف حاول الساحل العودة للمباراة وبالفعل تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من نواف ثامر وصلت إلى رأس العماني حمد الحبسي الذي وضعها على يمين الحارس أحمد عادي (64)، وواصل الساحل ضغطه لتسجيل هدف التقدم وسط تراجع كبير من السالمية وكاد يسجل بعد تسديدة من كرة ثابتة سددها «المتخصص» أليكس ليما ردها القائم (81).