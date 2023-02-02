

انتخب رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد أمس بالمنامة وشهد إجراء انتخابات المكتب التنفيذي، وانتخاب ممثلي قارة آسيا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتنافس في الانتخابات مع الشاهين على مقعدين لعضوية المكتب التنفيذي عن منطقة غرب آسيا كل من الإماراتي عبدالله الجنيبي الذي حصل على37 صوتا، والأردني لؤي يوسف الذي خسر بعد حصوله على 15 صوتا، فيما حصل الشاهين على 33 صوتا.



وخلال اجتماع الجمعية العمومية أيضا أعلن الاتحاد الآسيوي أمس فوز السعودية رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027، وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.



وكانت المنافسة انحصرت قبلها بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة 2023 بدلا من الصين.



إلى ذلك، أعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيسا للاتحاد الآسيوي بالتزكية لولاية ثالثة حتى عام 2027.



وقال بن إبراهيم: «أود أن أشكركم جميعا على وضع ثقتكم بي لولاية أخرى مدتها 4 سنوات، إنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة الاتحاد الآسيوي وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة».