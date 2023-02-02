

ناصر العنزي



واصل الكويت صدارته لدوري زين الممتاز بعد تعادله مع العربي «1-1» في قمة الصدارة ضمن الجولة 12 من المسابقة، ليصبح رصيد «الأبيض» 23 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بات لـ«الأخضر» 19 نقطة في المركز الثاني، وذلك بعد مباراة مثيرة شهدت هدفين وبطاقتين حمراوين وفرصا ضائعة.



فوت العربي فرصة التقدم في الشوط الأول بعدما أهدر لاعبه الليبي محمد صولة فرصتين ثمينتين وهو في مواجهة المرمى، الفرصة الأولى انفرد تماما بالمرمى وتمكن الحارس عبدالرحمن كميل من تحويل الكرة إلى ركنية 27، والثانية من انفراد ايضا بعدما تخلص بمهارة من مشاري غنام وفهد حمود بلمسة واحدة، لكنه سدد الكرة بالقائم 31 وقام بعدها مباشرة مدرب الكويت على عاشور بإخراج غنام وأشراك أحمد الطفيري وعاد علي حسين ظهير أيسر، وكان الأخضر الطرف الأقوى هجوميا بفضل أطرافه الممتدة يمينا ويسارا بوجود السنوسي وصولة وأرهق الثاني دفاع الخصم، وفي غمرة هجوم الأخضر خرج لاعبه سلمان العوضي بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على مهدي برحمة في تصرف انفعالي يجب مساءلته عليه، ونظم الكويت هجمات خاطفة كاد بها ان يخطف هدفا عن طريق عمرو عبدالفتاح غير أن كرته مرت بجانب القائم، وافتقد الأبيض الى مهاجمه المصاب ياسين الخنيسي هداف المسابقة ولم يقم خط وسطه المكون من محمد مرهون وعلي حسين ومهدي برحمة وعمرو عبدالفتاح بواجباته ففلت المهاجمان يوسف ناصر وابراهيم كميل.



وتساوت الكفة في الشوط الثاني بعدما خرج المغربي مهدي برحمة بالبطاقة الحمراء بعد انذارين «64» وحصل معها الأخضر على ركلة جزاء انبرى لها المتخصص السنوسي الهادي وركل الكرة بطريقة «الغرف» وسجل هدفا رفع معنويات فريقه، وبعدها زج مدرب الكويت بالتونسي ياسين العمري لتنشيط الهجوم وبالفعل حصل الأبيض على ركلة جزاء نفذها العمري باتقان مسجلا هدفا في وقته (81).



وقدم محمد فريح تمريرة مثالية لعمرو عبدالفتاح وحولها برأسه صوب المرمى لترتطم بالعارضة العلوية لحارس العربي عبدالغفور في الوقت بدل الضائع في أخطر فرص المباراة.



أدار المباراة الحكم اليوناني ديامانتو بولوس واحتسب ركلة جزاء صحيحة وأشهر بطاقتين حمراوين.