

يحيى حميدان



قام رئيس نادي الكويت خالد الغانم بخطوة لافتة بعدما كافأ المحترف العماني أرشد العلوي، الذي تم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في أثناء حضوره تدريب الفريق أول من امس.



وقال الغانم في حديثه للعلوي بحضور اللاعبين والأجهزة المعاونة للفريق الأول: «أعلم ان هذه ليست امكانياتك، وممكن الظروف لم تساعدك واعتذر لك شخصيا لأني شكلت عليك ضغطا لم تتحمله، ولكن تبقى ابن النادي». وبين الغانم ان العلوي سيحصل على قيمة المخالصة المالية كاملة والمقدرة بـ 90 ألف دولار، بالإضافة الى 30 ألف دولار مكافأة خاصة من ادارة نادي الكويت تقديرا لجهوده وانضباطه في الفترة الماضية. وأشار إلى ان العلوي سيحصل على مكافآت اضافية في حال الحصول على لقب كأس الأمير او بطولة الدوري الممتاز بالتساوي مع بقية اللاعبين.



وتمنى الغانم التوفيق للعلوي في تجاربه المقبلة، مؤكدا انه واثق بأنه سيكون من بين أفضل لاعبي خط الوسط في الخليج مستقبلا.