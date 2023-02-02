هادي العنزي



أبدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات اعتزازها باستمرار واستدامة مسابقة دوري كرة قدم الصالات للسيدات في موسمه الخامس تواليا، مرجعة ذلك إلى اهتمام ومثابرة جميع الأندية المشاركة واللاعبات، ودعم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والراعي الاستراتيجي والشريك في الدوري للموسم الثالث على التوالي شركة العقارات المتحدة (URC).



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة العقارات المتحدة إحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مؤتمرا صحافيا أمس للمباراة النهائية لدوري شركة العقارات المتحدة (URC) لكرة قدم الصالات للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023، والتي تجمع بين ناديي التضامن والفتاة مساء السبت المقبل، على صالة نادي الكويت، وحضره مدير الإعلام في شركة العقارات المتحدة (URC) سالم الخلاقي، ومدربا الفريقين، واللاعبتان فجر أحمد من نادي التضامن، وآلاء الشمري من نادي الفتاة.

وشكرت حيات، رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد، والرئيس التنفيذي مازن الحوا، على الدعم الدائم لدوري السيدات، وقالت: «نتمنى التوفيق لكلا الفريقين في المباراة النهائية، ومشاهدة مباراة رفيعة المستوى من الناحية الفنية، وعامرة بالروح الرياضية طوال شوطيها».

من جانبه، قال سالم الخلاقي: «تهدف سياسة الشركة إلى توفير تكافؤ الفرص للمبادرات الاجتماعية والمواهب الشبابية على جميع الأصعدة منها الأنشطة الرياضية والتي تكمن أهميتها في صقل المواهب وتنمية القدرات فضلا عن التأثير الإيجابي على المجتمعات كونها شريكا استراتيجيا مع الأمم المتحدة لتعزيز ودعم مبادئ تمكين المرأة، حيث تفخر شركة العقارات المتحدة بدعمها المتواصل لحركة الرياضة الكويتية بما فيها كرة القدم النسائية، والتي شهدت موجة تغيير لافت في الساحة المحلية، فقد أثبتت اللاعبات من جديد قدرتهن على المنافسة كرياضيات بكل عزيمة وشغف وإصرار، ونتطلع إلى رؤيتهن يتنافسن في المحافل الإقليمية والدولية».



إلى ذلك، أكد مدرب نادي الفتاة محمد الكندري ان المباراة النهائية ستكون صعبة على الفريقين، مضيفا فريقنا جاهز فنيا وبدنيا، وعملنا جيدا على رفع الجاهزية الذهنية والبدنية للاعبات خلال الأسبوع الحالي، ونأمل المحافظة على اللقب للموسم الثاني تواليا.



أما مدرب التضامن رولفر فوليدو فأبدى اعتزازه بوصول فريقه إلى المباراة النهائية في أول موسم يشارك فيه في دوري السيدات، وقال: «عملنا بجد للظهور بأفضل صورة ممكنة في المباراة النهائية، وبما يمكننا من إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».