

محمد الجلاهمة



تمكن رجال مخفر الوفرة من ضبط آسيويين يقومان بالاتجار وتصنيع الخمور المحلية.



وقال مصدر أمني، إن الأول عثر بحوزته على 600 قنينة، والثاني كان بحوزته 150 قنينة خمور محلية الصنع، مضيفا أنه تمت إحالة المتهمين إلى الإبعاد الإداري مع منعهم من دخول البلاد مجددا، على أن يتم اتلاف المضبوطات.



من جهة أخرى، تمكن رجال مخفر شرطة الوفرة ايضا، من ضبط 3 آليات يقوم العاملون عليها بسرقة أملاك الدولة عبر تحميل الرمال من جانب طريق أم صفق ونقلها إلى جهات غير معلومة، حيث تمت إحالة الآليات الى جهات الاختصاص.



هذا، وذكر مصدر أمني ان العاملين على الآليات وهم من جنسية آسيوية قالوا انهم يؤدون عملا طلب منهم، وأنهم لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.