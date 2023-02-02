منصور السلطان



شدّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على حتمية استمرار الجهود في التدريبات لقطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من قطاعات وزارة الداخلية، مؤكدا ان الوزارة تبذل قصارى جهودها لتذليل أي عقبات.



وقال النائب الأول في تصريح صحافي خلال حضوره ورعايته تمرين «الردع الحاسم 6» بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وكبار قيادات الوزارة في مبنى القوات الخاصة بمنطقة الصليبية لرجال الأمن الخاص «انتم حزام الكويت وتحافظون على أهلها من أي شوشرة أو أعمال تخريبية أو إرهابية، وإن شاء الله لا نحتاج إلى ذلك ولكن الجاهزية أمر لابد منه».



وأضاف: «أنا فخور بكم وأحسن هدية قدمتموها لي هي وجودي بينكم»، مثمنا الجهود التي بذلت أثناء الاستعداد للتمرين وفي حفل الختام. وينطلق تمرين «الردع الحاسم 6» بتعليم وتدريب ضباط ورتباء القطاع على التخطيط للمهام والواجبات المنوطة بهم على مستوى قيادة تكتيكية وعملياتية لحل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة أثناء العمليات على المستوى الإداري والميداني.



ويهدف التمرين إلى التدريب على التخطيط للعمليات الميدانية وقياس سرعة الاستجابة وتقييم الجاهزية القتالية والقيادة والسيطرة وتطوير العمل الجماعي وانسجام القوات وتوحيد المفاهيم الأساسية بين القوات المشتركة.



وتضمن التمرين على 7 فرضيات تمثلت في أعمال شغب داخل سجن النساء، والفرضية الثانية اختطاف طائرة واحتجاز رهائن، والفرضية الثالثة اختطاف طائرة والاعتداء على شخصية مهمة، والفرضية الرابعة أعمال إرهابية داخل منطقة سكنية، والفرضية الخامسة أعمال شغب تتحول إلى حدث مسلح، والفرضية السادسة اعتداء على عملية نقل سجناء، والفرضية السابعة أعمال شغب في منطقة مفتوحة.



الخالد يمنح إجازة أسبوعاً لـ 1170 ضابطاً وضابط صف شاركوا في التمرين



أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بمنح اجازة لمدة اسبوع للضباط وضباط الصف البالغ عددهم 1170، وذلك نظير جهودهم في الاستعدادات وتنفيذ التمرين.