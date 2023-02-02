وجهت إلى الممثل الأميركي أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن «راست» لعام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، وهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات حال إدانته بتهمة «الإهمال»، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية الثلاثاء.



وأوضحت ماري كارماك-ألتويس المدعية العامة في مقاطعة سانتا في، أن التهمة نفسها وجهت أيضا إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم.



وقالت في بيان «ما من أحد فوق القانون وسيتم تحقيق العدالة».



وقد حصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021 بموقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا ببولاية نيو مكسيكو عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يفترض أنه يحوي طلقات غير حقيقية، لكن مقذوفة حية أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.