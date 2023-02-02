

عبّر عدد من الفنانين ورسامي الكاريكاتير في الكويت عن شجبهم واستنكارهم للجوء بعض المتطرفين لحرق نسخ من القرآن الكريم وتمزيقها وتدنيسها بحجة التعبير عن الرأي وحريته وبشكل استفزازي للمسلمين، والتي انتشرت في العديد من الدول كالسويد والدنمارك خلال بعض التجمعات أو أمام بعض السفارات.



وشدد الفنانون على إدانتهم لهذا الأسلوب لما فيه من استفزاز وتأجيج للكراهية بين الشعوب والأديان، حيث تحرص جمعية الكاريكاتير الكويتية على التأكيد على نبذ الكراهية وكل ما يمكن أن يسيء للأديان ولمعتقدات الآخرين، وكذلك انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف ونشر رسائل التسامح والمحبة بين الناس، حيث ان القرآن الكريم كتاب محفوظ من رب العالمين.