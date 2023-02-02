سعود عبدالعزيز



علمت «الأنباء» أن لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل تعقد اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، وذلك لبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية، إضافة إلى الأوضاع الحالية والمستقبلية لسوق العمل بالكويت. من جهة أخرى، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن أن الشيخ طلال الخالد أمر بصرف بدل نقدي لكل من وقعت عليه انضباطية عسكرية. وذكر المصدر ان إدارة شؤون القوة قامت بخصم الرصيد ممن صدرت بحقهم العقوبات تمهيدا لصرف البدل خلال أيام.