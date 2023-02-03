

مبارك الخالدي - يحيى حميدان



قال نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار عقب تعادل الأخضر مع الكويت في قمة مباريات الجولة 12 لدوري زين الممتاز أول من امس ان الفريقين قدما أداء جيدا حتى مع النقص العددي، وكانت مباراة كبيرة نشكر اللاعبين عليها، وقد «تقدمنا بالتسجيل وهذا ما يجعلنا نتحسف على ضياع نقاط المباراة، لكن في كل الاحوال هذه كرة القدم وقد نجح الكويت في العودة الى المباراة وهو فريق كبير»، مضيفا أن المواجهة لاقت استحسان الجماهير وهذا هو المتوقع.

وذكر النجار ان العربي سيطوي مواجهة القمة بكل تفاصيلها للاستعداد والتحضير لبطولة عزيزه وغالية وهي نهائي كأس سمو ولي العهد أمام السالمية الاثنين المقبل، ثم يعاود الجهاز الفني إعادة جدولة التدريبات مجددا لاستكمال مشوار بطولة الدوري وفق البرنامج المعد.

من جهته، أكد مدرب نادي الكويت، البحريني علي عاشور، ان تركيز جميع المنتمين لـ «الأبيض» كان ينحصر في تحقيق النقاط الثلاث وتوسيع الفارق مع العربي إلى 7 نقاط، ولكن المباراة كانت كبيرة واستمتع بها جميع من شاهدها، مضيفا: «نحمد الله على تحقيق التعادل والحصول على النقطة وهاردلك لنا للتفريط بنقطتين مهمتين».



وأوضح عاشور أن قرار الاستغناء عن العماني أرشد العلوي والعراقي شيركو كريم جاء لأسباب فنية بحتة منه شخصيا ووافقه عليها مجلس إدارة النادي، مشيرا الى أنه فضل الاستغناء عن أرشد بسبب وجود أسماء مميزة مثل طلال الفاضل ورضا هاني والمغربي مهدي برحمة وعلي حسين، وذلك لحاجته للاعب في خط المقدمة يتميز بالنواحي الهجومي وتعاقدنا على اثر ذلك مع البحريني محمد مرهون، فيما كنا نحتاج لتعزيز الخيارات الهجومية بلاعب جناح يمتاز باللعب بالقدم اليسرى وتم التعاقد مع التونسي ياسين العمري على إثر ذلك. وأشاد عاشور بإمكانيات أرشد وشيركو، مؤكدا انه كان سعيدا بالعمل معهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل.

تسجيل العضوية



من جهة آخرى، بدأت عملية تسديد الاشتراكات والتسجيل لعضوية الجمعيات العمومية بالأندية اعتبارا من الأول من فبراير وتستمر حتى 31 مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، أعلنت الأندية الإجراءات التنظيمية وفق النظام الأساسي، إذ سيتم تلقي طلبات السداد والتسجيل عبر الحجز المسبق إلكترونيا، وذلك للتنسيق ولمزيد من التنظيم للحضور الشخصي.