

يشهد النادي الكويتي للهجن غدا برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد انطلاق البطولة الكبرى للهجن ومهرجان سمو الأمير لرياضة التراث الذي ينطلق بمضمار النادي الكويتي لسباقات الهجن ويستمر لعدة أيام ويشترك فيه ملاك الهجن بالدول العربية والكويت ويتنافسون على الجوائز القيمة المقدمة من صاحب السمو الأمير.

وأعرب رئيس النادي الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للهجن حسين الدواس عن سعادته باحتضان النادي لمهرجان صاحب السمو لسباقات الهجن والبطولة السنوية الكبرى التي تجمع ملاك الهجن من مختلف الدول العربية.

وقال أمين السر العام للنادي ومدير البطولة ربيح العجمي ان المهرجان يتضمن اقامة عدة أشواط رئيسية بالإضافة إلى العديد من الأشواط الأخرى التي يتنافس خلالها ملاك الهجن على عدة كؤوس وجوائز، بالإضافة إلى الجوائز المالية الأخرى.