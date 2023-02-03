

هادي العنزي



تختتم النسخة الخامسة لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات في الـ 6 مساء غد السبت، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي الفتاة حامل اللقب والتضامن وذلك على صالة نادي الكويت، تسبقها في الـ 4 عصرا على ذات الصالة مباراة تحديد المركز الثالث وتجمع الكويت وفتيات العيون.



وتابعت عضو مجلس الإدارة فاطمة حيات جميع التحضيرات لإقامة حفل ختام يليق بالجهود الكبيرة التي قدمتها الفرق المشاركة طوال الموسم، يتخلله توزيع الجوائز لأفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة، بالإضافة إلى هدافة الدوري، ومن المتوقع أن يشهد المباراة النهائية عدد كبير من القيادات الرياضية.



وجاء تأهل سيدات التضامن والفتاة للنهائي، بعد تفوقهما على «فتيات العيون» والكويت تواليا في نصف نهائي البطولة التي جاءت بعد 3 أقسام متتالية للدوري، وشهدت منذ بدايتها صراعا ثنائيا على صدارة الترتيب بين «الفتاة» و«العنيد» دانت أغلب جولاته لسيدات نادي الفتاة حامل اللقب.



ويضم التضامن العديد من اللاعبات المميزات من بينهن فجر أحمد، وشروق باشا. وعلى الجهة الأخرى، يخوض المدرب الوطني محمد الكندري النهائي الثاني له تواليا مع «الفتاة» .



وفي مباراة تحديد المركز الثالث بين الكويت وفتيات العيون، فإن كفة «الأبيض» الأقرب للظفر بالمركز الثالث، حيث لم يسجل خصمه أي انتصار في الدوري.