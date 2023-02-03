

نغصت إصابة المهاجم كيليان مبابي فرحة فوز باريس سان جرمان المتصدر على مضيفه مونبلييه 3-1 ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الفرنسي التي شهدت فوز مرسيليا على مضيفه نانت 2-0 وتقدمه للمركز الثاني على حساب لنس الذي خسر أمام ضيفه نيس 1-0.

تعرض سان جرمان لنكسة قوية بإصابة مبابي بعد 20 دقيقة من صافرة البداية ليخرج من الملعب، وذلك قبل 13 يوما من الموقعة المنتظرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقبل خروجه، أهدر مبابي فرصة افتتاح التسجيل لفريقه بعدما صد الحارس بنجامان لوكونت مرتين ركلة جزاء طلب الحكم تنفيذها مرة ثانية.

وسجل أهداف «الباريسيين» كل من فابيان رويز (55) والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (72) ووارين زايري (90+2)، فيما سجل هدف مونبلييه الوحيد لاعبه أرنود نورالدين (89).

وفي المباراة الثانية، افتتح الوافد الجديد لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي رصيده في مباراته الأولى مع مرسيليا بمضاعفته النتيجة في الفوز على نانت بهدفين نظيفين.

ولم يحتج أوناحي الذي دخل بديلا للتشيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة 74 لأكثر من 19 دقيقة لتسجيل هدفه الأول بألوان النادي المتوسطي الذي تقدم عبر النيران الصديقة بعدما سجل الشاب البرازيلي جواو فيكتور هدفا في مرمى فريقه نانت عن طريق الخطأ (58). وقاد المهاجم الانجليزي فولارين بالوغون فريقه رينس للفوز على ضيفه لوريان 4-2.

وتعرض أنجيه متذيل الترتيب لهزيمته الـ 13 تواليا في الدوري، وهو رقم قياسي في النخبة، أمام ضيفه أجاكسيو 2-1.

وفاز تولوز على ضيفه تروا 4-1، وموناكو على أوكسير 3-2، ورين على ستراسبورغ 3-0، وتعادل ليل سلبا مع كليرمون فيران، وليون مع بريست بالنتيجة ذاتها. ويعاود الدوري الفرنسي نشاطه غدا السبت، حيث يلعب باريس مع تولوز، وتروا مع ليون، ورين مع ليل في افتتاح المرحلة الـ 22.