عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة للرعاية السكنية عن عزمها إيقاف استقبال المعاملات الورقية لـ 21 خدمة وإضافتها ضمن سلسلة الخدمات المتوافرة عبر تطبيق سهل الحكومي وموقعها الإلكتروني.



ويأتي ذلك ضمن مساعي المؤسسة نحو التحول الرقمي بالكامل ومكننة جميع خدماتها عبر تطبيق سهل الحكومي لتكون متاحة للمواطنين دون الحاجة الى مراجعة المؤسسة توفيرا للوقت والجهد.



وقالت مديرة إدارة خدمة المواطن منيرة العبدالجادر في تصريح صحافي إن المؤسسة بدأت في تحويل الخدمات الـ 21 إلكترونيا منذ أكتوبر الماضي تدريجياً، في حين تفعل عبر تطبيق «سهل» بشكل كامل منذ يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023. ولفتت إلى أن من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق سهل الحكومي، تقديم طلبات «إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، تحديث رقم الهاتف، تسلم شهادة أوامر البناء، تغيير منطقة التخصيص» إضافة إلى خدمات أخرى.



وذكرت أنه تم توفير جناح متكامل لخدمات سهل، في بهو المؤسسة بجنوب السرة وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين أصحاب الشأن الراغبين في الاطلاع على الخدمات وتعلم طريقة إنجازاها وتسهيل أي عمليات فنية يمكن أن تتم مواجهتها.



وأكدت أن المؤسسة لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز سياسة الدولة في التحول الرقمي من خلال مكننة الخدمات وتطويرها والتعامل الإلكتروني بالكامل بدلا من الورقي والذي يصب في مصلحة المواطنين لإنجاز معاملاتهم في أي وقت ومكان مما يوفر عليهم عناء مراجعة المؤسسة أو أفرعها الخارجية.