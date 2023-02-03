آلاء خليفة



قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود إن تغييب أعضاء الهيئة التدريسية عما يدور في إدارة الجامعة بعيد كل البعد عن حوكمة القرار وتنظيم العمل المؤسسي، مضيفا أن مجموعة القرارات التي اتخذت بحق الكثير من القائمين بالأعمال كانت مخالفة للقانون ولمبدأ المشروعية.



ولفت إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس ترحب بالمدير بالإنابة الجديد د.فهد الدبيس وتتوسم فيه الخير فخبرته الإدارية مشهود بها وعلاقاته الإنسانية طيبة وهو أحد المرشحين الأوائل لمنصب مدير جامعة الكويت بالأصالة قبل تعيين الأستاذ الدكتور يوسف الرومي مديرا للجامعة.



وبين أن ما يشغل بال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هذه التغييرات غير المنطقية في إبعاد الإدارات ومحاولة هيمنة مجلس الجامعات الحكومية على استقلال الجامعة رغم أن القانون رقم 76 لسنة 2019 نص على استقلال الجامعة الإداري والمالي، فما يدور من فكر بين أعضاء هيئة التدريس أن التغيير مرده لجنة اختيار مدير الجامعة ومحاولة فرض أعضاء من خارج الجامعة وهذا اعتداء واضح على مفهوم الاستقلال وحقيقة حوكمة الإدارة.



وتابع أن المسؤولية الكبيرة على عاتق د.فهد الدبيس تكمن في تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة وقبل ذلك تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريسية وإرجاع الأمور إلى حقيقة نصابها بعيدا عن الانتقائية وأقرب للكفاءة والشفافية وحقيقة التنافسية.