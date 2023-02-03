عاطف رمضان



ناشد رئيس لجنة اهالي المطلاع سباع الدوسري الجهات المعنية بتأجيل أقساط القسائم السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في مدينتي «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك» أسوة بمشاريع غرب عبدالله المبارك والتي تم تأجيل اقساط القسائم السكنية لمدة عام او لحين ايصال التيار الكهربائي.



وأضاف الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» انه في 1 مارس 2023 سيحل قسط بنك الائتمان بقيمة 10% على المواطنين في مدينة المطلاع وكذلك جنوب عبدالله المبارك وسيتم قطع بدل الايجار في حال ايصال التيار الكهربائي في شهر يونيو 2023، لافتا الى انه تم في السابق تأجيل بنك الائتمان الاقساط للمواطنين في تلك المشاريع مرتين احداهما خلال العام 2018 والمرة الثانية خلال 2019. وأشار الى ان تأجيل اقساط القسائم لعدم وجود خدمات في المنطقة وعدم وجود شبكة صرف صحي، مستدركا بالقول: نتمنى من الوزراء المعنيين النظر في هذا الامر بأسرع وقت ممكن، فمدينة المطلاع تحوي اكثر من 19 ألف قسيمة تم بناؤها من قبل المواطنين الذين لن يستطيعوا السكن في منازلهم بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي وخدمات مثل المستوصفات والمدارس. وزاد ان مدينة المطلاع لا توجد بها شبكة صرف صحي لا مؤقتة ولا دائمة وتم تأجيل طرح مناقصة خاصة بشبكات الصرف الصحي لمدينة المطلاع عدة مرات. ولفت الى ان المطلاع بها عدد كبير من المدارس بالإضافة الى المستوصفات الصحية التي تحتاج الى طاقم كبير من ذوي الاختصاص مما يشير الى ضرورة استعداد الجهات المعنية بتوفير الكوادر البشرية المتخصصة.