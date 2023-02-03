عبدالعزيز الفضلي



تعمل وزارة التربية على تنفيذ مشروع لتأهيل الاختصاصيين النفسيين على تطبيق برامج التشخيص للدسلكسيا والمعلمين على كيفية التعامل مع المصابين بالدسلكسيا في المدارس وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدسلكسيا.



وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى خطاب الجمعية الكويتية بشان طلب الموافقة على إقامة المشروع الوطني لتأهيل الاختصاصيين النفسيين على تطبيق برامج التشخيص للدسلكسيا والمعلمين على كيفية التعامل مع المصابين بالدسلسكيا.



برجاء تزويدنا بإفادتكم نحو الموافقة على إقامة هذا المشروع ومدى الاستفادة من أهدافه، والخاص بتأهيل المعلمين على كيفية علاج المصابين بالدسلكسيا من خلال الدورات المشار لها، آملين أن يصلنا الرد خلال أسبوع من تاريخه.



ويتضمن المشروع من خلال الآتي:



1- تأهيل الاختصاصيين النفسيين على تطبيق برامج التشخيص الآتية:



- برنامج كوبس (فرز - تشخيص).



- مجموعة الاختبارات الذهنية والتحصيلية والإدراكية (السمعية والبصرية) ببرنامج (لاس جونير) الفئة العمرية المتوسطة، وبرنامج (لاس سكندري) الفئة العمرية العليا.



2- تأهيل المعلمين على كيفية علاج المصابين بالدسلكسيا من خلال الدورات الآتية:



- دورة خاصة في برنامج سندباد.



- دورة خاصة في برنامج حروفي الأولى.



- دورة خاصة لمعلمي اللغة العربية.



- دورة خاصة لمعلمي اللغة الإنجليزية.