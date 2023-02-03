أعلنت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والمنتجة لبرنامج بيبان، عن استثمارها المشترك بمبلغ 330 ألف دولار في شركة كوالا بيكس مع المستثمر الكويتي يوسف السلطان الرئيس التنفيذي لمشاريع النزهة، وباسل العبدالكريم عبر الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من برنامج بيبان.

كوالا بيكس هي علامة تجارية تصنع وتوفر علب الوجبات الخفيفة الصحية بمكونات طبيعية للأطفال والكبار، مؤسسة من قبل أحمد مبشر، وآية عساف وأمنية عبدالحليم، وتسعى الشركة لتمكين العائلات من الارتقاء بمستوى العيش واتباع نمط حياة صحي أكثر من خلال مختلف منتجاتها الخالية من السكر المكرر والمواد الحافظة والدهون المتحولة والمكونات الاصطناعية.



وقالت فجر الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل: يسرنا الاستثمار في كوالا بيكس إلى جانب مستثمرين إقليميين من القطاع الخاص، ممن ستدعم شبكتهم وخبراتهم الواسعة كوالا بيكس بشكل استراتيجي في التوسع وتطوير منتجاتهم وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ان شغف مؤسسي الشركة ودافعهم وفكرهم التقدمي يعكس قيمتنا في الاستثمار في رواد الأعمال والفرق التي تعمل وراء المشاريع.



من جانبه، علق باسل العبدالكريم رئيس منظمة رواد الأعمال في المنطقة الشرقية: إن هذا الاستثمار هو شهادة فعلية على ثمار مبادرات مشاريع الأمل المتمثلة ببرنامج بيبان التلفزيوني الذي يحمل تأثيرا إيجابيا على رواد الأعمال والمستثمرين وكل من الاقتصادات المحلية والإقليمية.

أنا متفائل بهذا الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، حيث سينقل القطاع الخاص تجاربه الغنية مما يعود بالفائدة على الجميع، وستحظى شركة كوالا بيكس بدعمنا للوصول لتطلعاتهم المرجوة.

كما علق يوسف السلطان، المدير التنفيذي لمشاريع النزهة عن استثماره بجانب مشاريع الأمل كمستثمر من الكويت، فإن برنامج بيبان قد أزاح الحاجز الإقليمي وسهل الوصول إلى مشاريع استثمارية لم تكن في السابق تحت أعيننا.

أظهر فريق كوالا بيكس التزامه للمشروع، في حين أن شركة كوالا بيكس بحد ذاتها أثبتت قابليتها للتوسع والنمو لتصبح اسما معروفا في العالم العربي من خلال توجيهنا وخبراتنا كمستثمرين استراتيجيين.