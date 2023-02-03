

باهي أحمد



قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد مكاتب السياحة والسفر، حسين السليطين، إن المكاتب العاملة في السوق الكويتي تلقت طلبات بحجوزات سفر بآجال مختلفة على متن الخطوط الكويتية وصل عددها إلى 12.5 ألف حجز خلال 24 ساعة فقط، إذ إن العرض الترويجي الذي قدمته «الكويتية» بخصم 25% من قيمة الحجز خلال اليوم الأول من شهر فبراير الجاري نشط عمليات قطاع السياحة والسفر في الكويت بتلك الحجوزات.



وأشار السليطين فــي تصريــح لـ «الأنباء»، إلى أن حركة المسافرين من الكويت للسياحة والسفر في الخارج تشهد إقبالا متزايدا خلال الأيام الأخيرة على الوجهات السعودية المدفوعة بالخدمات المميزة والمحفزة على السفر التي تقدمها المملكة للزائرين وعلى رأسها خدمة تأشيرة الترانزيت للمسافرين على متن الخطوط السعودية، والتي شكلت فرصة مواتية للكثيرين من المقيمين الراغبين في زيارة سريعة إلى المملكة.