

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، وفد الكويت المشارك في الاجتماع السابع والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC)، والذي عقد يوم الأربعاء الماضي، وقد ضم الوفد محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.



وأشاد الملا، وفق بيان صحافي صادر من وزارة النفط، بقرار مجموعة «أوپيك +» الاستمرار باتفاق خفض الانتاج، ويستمر العمل بهذا الاتفاق حتى نهاية عام 2023، ويدعم هذا القرار توازن واستقرار السوق، مشيرا إلى أن الكويت ملتزمة تماما بالقرارات التي تتخذها مجموعة «أوپيك +» والتي تضمن امن الإمدادات في السوق.



وأوضح أن مجموعة «أوپيك +» تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية لما فيه مصلحه استقرار السوق.