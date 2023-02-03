

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الخليج لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما قامت الوكالة بتثبيت الجدوى المالية للبنك في المرتبة «bbb-».



وأفادت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك يعكس إمكانية حصول البنك على الدعم من السلطات الكويتية إذا لزم الأمر وفقا لتصنيف الدعم الحكومي في المرتبة A.

وأضافت: يعكس تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج المركز المحلي الجيد الذي يتمتع به البنك، واتباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر، وكذلك جودة الأصول، وكفاية رأس المال وقاعدة التمويل المستقرة.

وتابعت: تعكس النظرة المستقبلية «المستقرة» لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج التصنيف الائتماني السيادي للكويت.

وتعليقا على تقرير وكالة فيتش، قالت نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري: يعد قرار الوكالة بتثبيت تصنيف بنك الخليج اعترافا دوليا بالمكانة المرموقة للبنك في السوق، والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الإدارة العليا، الأمر الذي ساهم في التطبيق الناجح لاستراتيجية البنك.



وأشارت الدوسري إلى أن بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث لجدارته الائتمانية وقوته المالية، فإلى جانب قيام وكالة «فيتش» مؤخرا بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فإن البنك يحظى بتصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك بالمرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة «كابيتال إنتليجنس»، كما يحظى بتصنيف الودائع على المدى الطويل بالمرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة «موديز لخدمات المستثمرين».